Jucătorul care semnează cu UTA Arad

UTA Arad a realizat 16 transferuri în această vară și ocupă locul trei în clasament, cu 12 puncte acumulare, după șase etape disputate.

Acum, arădenii îl vor împrumuta pe Marius Coman de la Sepsi, până la finalul sezonului, potrivit digisport.ro.

Atacantul central a evoluat în trei partide pentru Sepsi în acest sezon, în primele 3 runde din Liga 2.