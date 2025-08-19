Jucătorul care semnează cu UTA Arad
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 19 august 2025, ora 20:52,
UTA Arad a realizat 16 transferuri în această vară și ocupă locul trei în clasament, cu 12 puncte acumulare, după șase etape disputate.
Acum, arădenii îl vor împrumuta pe Marius Coman de la Sepsi, până la finalul sezonului, potrivit digisport.ro.
Atacantul central a evoluat în trei partide pentru Sepsi în acest sezon, în primele 3 runde din Liga 2.
- 500.000 de euro este cota de piață a lui Marius Coman, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.