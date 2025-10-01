Jucătorul care și-a prelungit contractul până în 2029 cu FC Barcelona: ”Afacere încheiată!”

FC Barcelona se află în fruntea clasamentului în prezent în La Liga, cu 19 puncte acumulate, cu șase victorii și un egal, după șapte etape disputate.

Potrivit Sport.es, Frenkie de Jong își va prelungi contractul cu gruparea catalană până în 2029.

Actualul contract este scadent până la finalul sezonului 2025/26.

”Afacere încheiată!”, a titrat publicația anterior menționată. ”După câteva săptămâni intense de negocieri, mijlocașul olandez și echipa blaugrana au ajuns la un acord privind prelungirea înțelegerii contractuale”, au mai scris spaniolii.