Jucătorul căruia Gigi Becali nu îi mai dă nicio șansă: ”Nu e bărbat curajos!”

FCSB a pierdut și cu Universitatea Craiova, scor 1-2. Becali a dezvăluit că nu îi va mai mai da Șanse lui Denis Haruț, fotbalist sosit de la FC Botoșani.

”Nu e bărbat curajos!”

”Sunt fotbaliști la FCSB, am făcut selecție, i-am luat, i-am dat, mai fac iar selecție în iarnă. Mai pleacă 2-3. Haruț e un jucător valoros, numai că nu e bărbat curajos și dacă nu e, nu poți la FCSB. (…)

Dică a scos un jucător care nu era, el era zero. Haruț nu era, care echilibru? Când a schimbat, noi am fost mai bine după ce a ieșit Haruț. Golurile pe care le-am luat nu sunt pe fundașii centrali, la golurile alea sunt de vină mijlocașii, nu are ce căuta mingea acolo.

Nu avea voie Markovic să ajungă 1 contra 1 cu Tamm, nu avea voie, ce cauți tu acolo? Nu ai ce căuta niciodată tu acolo, nu te las. Aici e vorba și de joc”, a declarat Gigi Becali la Pro Arena.