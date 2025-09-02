Jucătorul crescut de Hagi ratează convocarea la naționala U21 din cauza unei accidentări

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 02 septembrie 2025, ora 18:58,
David Maftei, unul dintre jucătorii de bază ai celor de la Farul Constanța, s-a accidentat și va lipsi de la convocarea pentru echipa națională U21 în următoarele meciuri din preliminariile EURO 2027. Fundașul dreapta s-a accidentat în prima repriză a meciului Farul – Petrolul, scor 2-1, și nu va putea fi prezent la duelurile cu Kosovo și San Marino.

În locul său, selecționerul Costin Curelea l-a convocat pe Mark Țuțu de la UTA Arad. Maftei a fost unul dintre cei mai impresionați jucători din acest sezon la Farul și a fost aproape de a fi transferat de campioana FCSB.

„Convocat pentru acțiunea naționalei de tineret cu Kosovo și San Marino, David Maftei, fundașul celor de la Farul, nu se va mai prezenta la lot.

Acesta a ieșit accidentat în prima repriză a meciului disputat ieri de constănțeni în fața Petrolului, scor 2-1. În locul lui, selecționerul Costin Curelea a decis să îl convoace pe Mark Țuțu de la UTA Arad”, se arată în comunicatul FRF.

România U21 va întâlni Kosovo pe 5 septembrie și San Marino pe 9 septembrie, în cadrul preliminariilor pentru EURO 2027. Lotul convocat include portari, fundași, mijlocași și atacanți ce evoluează atât în țară, cât și în străinătate.

