Jucătorul de la FCSB care îl atacă pe Colțescu: ”Nu mai are încredere în el!”

FCSB a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă. FCSB a avut un gol anulat după o fază controversată.

Adrian Șut a oferit mai multe declarați după meci.

Mijlocașul a fost supărat pe maniera arbitrajului și a aruncat săgeți către centralul Sebastian Colțescu.

Totuși, jucătorul de la FCSB a părut mulțumit de rezultatul final.

”Cred că am avut un început de meci mai slab, dar după primele 15-20 de minute am început să ne reglăm. Am marcat un gol frumos, nu cred că a fost fault. Nu-mi place să vorbesc despre arbitraj, dar cred că domnul Colțescu de la meciul cu Farul când s-a zis că a dat un penalty destul de ușor nu ne mai arbitrează la fel. De atunci nu ne mai arbitrează la fel de liber și nu mai are încredere în el când ne arbitrează.

Ne doream să câștigăm acest meci, am venit la victorie. Ne pare rău că nu am luat cele trei puncte, dar ținând cont că jucăm în deplasare este un punct echitabil. Ne dorim să fim la finalul anului pe primul loc și să o ducem așa până la final, ăsta este obiectivul nostru”, a spus Adrian Șut.