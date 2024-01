Jucătorul transferat de FCSB care l-a impresionat pe Basarab Panduru: ”Este un jucător elegant!”

Luis Phelipe a fost transferat de FCSB în această iarnă de la Poli Iași.

Fotbalistul brazilian va purta tricoul cu numărul 19 la FCSB. Phelipe a evoluează în bandă, fiind postul unde se simte cel mai bine, dar Gigi Becali a decalart că ar fi tentat să îl folosească vârf.

FCSB este posibil să rămână fără atacant în această iarnă. Andea Compagno nu mai încape în planurile patronului FCSB, iar italianul este pe picior de plecare.

Recent, Basarab Panduru, fost mare internațional a analizat mutările de la FCSB. El a fost ămăresionat de calitățile lui Luis Phelipe.

”Tehnică are. Gândeşte-te că probabil a fost selecţionat de Red Bull Brazilia (n.r. – Red Bull Bragantino). A venit cu lotul de sute de oameni la Leipzig. Ceva are omul ăsta, nu poţi să spui că nu are. L-am văzut şi la Iaşi. Tehnica lui este foarte bună. Este un jucător elegant.

A dat cu crampoanele peste minge. A tras mingea cu crampoanele şi i-a dat-o printre picioare. Îmi place! Nu ştiu… Miculescu dă şi el gol, dar el, Coman, au probleme. Poate poţi să îl bagi şi inter dreapta pe Luis Phelipe în anumite meciuri. În play-off nu este uşor.

Are ceva. Controlul este bun. A făcut o fentă atât de frumoasă şi de naturală. Şi banderola aia cred că îţi dă puţin curaj. Bravo lui! Se vede că se mişcă într-un fel. S-ar putea să fie o achiziţie bună dacă este lăsat să joace”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.