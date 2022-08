Jucătorul de la Petrolul elogiat în Superligă: ”Nici FCSB și nici CFR Cluj nu au jucători ca el!”

Budescu a semnat ieri cu Petrolul. Vivi Răchită îl laudă pe talentul mijlocaș român. Oficialul de la Petrolul susține ci nici granzții din liga 1 nu au fotbaliști precum este fostul jucător de la FC Voluntari.

”Păi, aceşti jucători sunt rari, nu numai Petrolul are nevoie. Hai să ne uităm la FCSB. Are? Hai să ne uităm la CFR. Are? Sunt rari jucătorii precum Budescu. Şi eu l-am sfătuit de multe ori să vină şi mă bucur că a luat decizia asta. Petrolul are nevoie de Budescu.

Chiar dacă va fi o perioada dificilă, pentru că vine după o accidentare gravă, Budescu va ajuta Petrolul să rămână în Liga 1 (n.r. – Superligă), pentru că e un jucător care îţi poate face o fază de gol, o pasă, un gol, o centrare, să te salveze după 90 de minute de chin.”, au fost cuvintele lui Vivi Răchită, potrivit Orange Sport.