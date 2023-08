Jucătorul de ls FCSB care l-a lăsat mască pe MM Stoica: ”Nu am mai avut așa ceva!”

Vlad Chiricheș a semnat în această vară cu FCSB.

Fundașul român a debutat deja la echipa lui Becali.

MM Stoica susține că fundașul naționalei are autoritate în vestiar și este respectat de jucători.

”Impecabil a jucat. La primul meci pe care l-a jucat complet, cel cu CFR, a făcut o eroare, ok. Sunt trei fotbaliști pe care îi văd și înainte și după antrenament mult timp în sală, la prevenția înainte de antrenament, după la posturi, la stretching, la forță: Chiricheș, Djokovic, Andrea Compagno. Coman face separat că nu poate face trei antrenamente pe zi, face două, Dawa separat, Octavian a început să meargă și el, Miculescu înțeleg că merge și el, Radaslavescu, dar pe cei trei îi văd tot timpul după antrenament în sală, lucrând. Și Pantea a început.

De asta am spus că e un transfer extrem de important. Noi nu am avut, poate nici Mirel nu avea atâta autoritate asupra vestiarului, deși el avea o foarte mare autoritate, așa cum are Chiricheș acum. Mirel era apropiat de vârstă de coechipierii lui, că erau Ghionea, Goian, Ogăraru, Oprița, care erau cam de o vârstă, aici, Chiri are alt statut. E căpitanul echipei naționale”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.