Jucătorul dorit în iarnă a semnat cu Universitatea Craiova: ”Sunt foarte fericit”

Sebastian Șerban a semnat cu Universitatea Craiova în ultima zi a perioadei de mercato.

Mijlocașul a fost transferat de la academia Kids Tâmpa Brașov.

Jucătorul a oferit o primă reacție după oficializarea mutării.

„Sunt foarte fericit pentru acest pas. Este o oportunitate pe care o apreciez enorm. Am găsit la Universitatea Craiova un mediu profesionist, condiții excelente și oameni care mă ajută să cresc. Sunt convins că aici voi putea să îmi valorific potențialul”, a transmis tânărul fotbalist, potrivit comunicatului celor de la Kids Tâmpa.

Nicolae Văduva, coordonatorul centrului de juniori, a declarat că Șerban a primit o ofertă în iarnă, dar a refuzat-o pentru a se concentra pe examenul de bacalaureat, pe care l-a promovat cu media 9.

„Sebastian este un copil talentat și cu o dorință fantastică de a reuși. A avut mai multe oferte, dar mă bucur că a ales unul dintre cele mai iubite cluburi din România. În iarnă a refuzat oferta de la Dinamo pentru că și-a dorit să obțină bacalaureatul cu o medie peste 9, lucru pe care l-a și reușit. Sunt mândru de el”, a spus Văduva.