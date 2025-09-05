Jucătorul dorit insistent de Gigi Becali a acceptat oferta FCSB-ului. Ce decizie a luat clubul de care aparține

După o zi de incertitudini, Mario Tudose, fundașul de 20 de ani al celor de la FC Argeș, a decis să dea curs ofertei venite de la campioana României, FCSB. Inițial, prin vocea tatălui său, Cristian Tudose, apărătorul a refuzat mutarea, însă presiunea venită din partea lui Gigi Becali și insistentele pentru transfer au schimbat decisiv situația, iar jucătorul a spus „DA” propunerii FCSB-ului.

Deși Tudose a acceptat, oficialii de la FC Argeș, inclusiv primarul Cristian Gentea și președintele clubului Dani Coman, s-au declarat împotriva plecării lui în această perioadă de transferuri, care se încheie pe 8 septembrie. Primarul a declarat că, deși recunoaște valoarea tânărului fotbalist considerat cel mai bun U21 din campionat cu o cotă de piață de 350.000 de euro, acesta nu va pleca momentan de la FC Argeș, unde este titular de un an și jumătate și se bucură de încrederea antrenorului Bogdan Andone.

„Da, am rămas și eu foarte surprins când m-a sunat astăzi (n.r.- vineri) tatăl lui Mario, că au primit o ofertă de nerefuzat… Ieri, m-am întâlnit cu el și m-a asigurat că Tudose nu vrea să plece acum de la FC Argeș. De aceea spun că am fost foarte surprins.

Nu știu cu cine s-au înțeles, ce au vorbit, dar pot să vă spun că atât din punctul meu de vedere, cât și din cel al lui Dani Coman, Mario Tudose rămâne la FC Argeș. Nu mă interesează pe mine sumele. Mario Tudose este cel mai bun fotbalist U21 din campionat și sunt convins că va avea o carieră frumoasă. Cu siguranță va pleca de la FC Argeș, dar nu acum. Toți, suporterii, galeria, sunt îngrijorați de plecarea lui, dar, repet, nu este cazul acum. La noi joacă titular de un an și jumătate. Vă amintiți să fi jucat în mandatul lui Dică? Și dacă mai greșește, Bogdan Andone are încredere în el”, a declarat Cristian Gentea, conform digisport.ro.

Gigi Becali a afirmat că ar fi dorit să îl folosească pe Tudose ca titular, însă decizia finală aparține fotbalistului. În funcție de răspunsul său, FCSB ar putea renunța să caute un alt fundaș central.