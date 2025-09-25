Jucătorul este OUT de la Universitatea Cluj după doar șapte meciuri

Răzvan Oaidă s-a despărțit de Universitatea Cluj după doar un an petrecut alături de ”șepcile roșii”.

Jucătorul a evoluat în doar 7 meciuri, ultima partidă disputată fiind amicalul cu Slovan Liberec.

”OAIDĂ RĂZVAN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare. Admite excepția lipsei de obiect a pretențiilor reclamantului, invocată de pârât, ca întemeiată. Respinge capătul de cerere având ca obiect pretenții din cererea inițială ca rămasă fără obiect.

Respinge excepția lipsei calității procesuale active a jucătorului cu privire la capătul de cerere privind sancționarea clubului, ca neîntemeiată. Respinge cererea completatoare formulată de reclamant ca neîntemeiată. Respinge cererea reconvențională formulată de club, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 5 zile”, a transmis LPF.