Jucătorul format de PSV Eindhoven a semnat cu Sepsi OSK

Boris Cmiljanic a semnat cu Sepsi OSK, acesta fiind al unsprezecelea transfer realizat de gruparea covăsneană în această perioadă de mercato.

Atacantul central muntenegrean în vârstă de 29 de ani era liber de contract după plecarea de la Karmiotissa.

„Sepsi OSK continuă întărirea lotului pentru sezonul competițional 2025/2026 și a ajuns la o înțelegere pe un sezon, cu opțiune de prelungire, cu atacantul muntenegrean Boris Cmiljanić.

În vârstă de 29 de ani, Cmiljanić și-a început cariera la Budućnost Podgorica, după care a evoluat pentru echipa U21 a clubului PSV Eindhoven din Țările de Jos.

Fost internațional de tineret al țării sale (U17, U18, U19, U21), Boris Cmiljanić ultima oară a jucat în Cipru, la Karmiotissa Pano Polemidion, iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat, printre altele, tricoul echipelor Qyzyljar Petropavlovsk (Kazahstan), FK Dečić Tuzi (Muntenegru), FK Sarajevo (Bosnia și Herțegovina) sau Slovan Bratislava (Slovacia).

Îi urăm mult succes la Sepsi OSK!”, au scris oficialii celor de la Sepsi, pe rețele sociale.

Cmiljanic s-a format la academia celor de la PSV Eindhoven.

Boris Cmiljanic are o cotă de piață actuală de 200.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.