Jucătorul format în Bundesliga a semnat cu Universitatea Cluj

Universitatea Cluj l-a transferat pe fundaşul stânga Tobias Horn în cursul zilei de vineri.

Jucătorul, care a evoluat ultima dată la echipa secundă a celor de la FC Augsburg, s-a antrenat în ultimele două săptămâni alături de ardeleni.

”Bun venit, Tobias Horn! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu tânărul fundaș stânga, Tobias Horn (20 de ani). Fotbalistul cu dublă cetățenie, germană și română, a evoluat ultima dată la formația secundă a celor de la FC Augsburg”, a scris ”U” Cluj pe Facebook.