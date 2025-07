Jucătorul lăudat de antrenorul FCSB, după victoria cu Petrolul: ”Este cel mai bun, sau unul dintre cei mai buni!”

FCSB a câștigat, sâmbătă seara, scor 1-0, pe terenul celor de la Petrolul.

Meciul a contat pentru etapa a doua din Superligă.

La finalul meciului, antrenorul celor de la FCSB l-a lăudat pe Darius Olaru.

”Acesta a fost obiectivul, să luăm 3 puncte. Am avut ceva probleme în prima repriză, în a doua am adus mai multă viteză în joc. Puteam să mai înscriem alte goluri, am avut ocazii. Am luat cele 3 puncte, este foarte important să începem să câştigăm meciuri în campionat.

E foarte important pentru încredere, mi-a plăcut cum am jucat în repriza a doua. Ne-am impus jocul, am făcut diferenţa. E foarte important că ne creăm ocazii, uneori avem nevoie şi de noroc ca să marcăm, dar asta nu înseamnă că nu avem calitate.

Ne-am creat multe ocazii în repriza a doua, e important pentru meciurile care urmează. Ştim cum să jucăm, acesta este stilul nostru. Cred că trebuie să vedem partea pozitivă, cei care au intrat de pe bancă au ajutat echipa. Cu toţii au făcut asta, Cercel, Tănase a marcat, Perianu, toţi care au intrat au ajutat. De asemenea, Pantea a fost mult timp accidentat, astăzi a avut un meci foarte bun.

A jucat prima repriză pe dreapta, a doua pe stânga. Am spus de multe ori, nu am niciun dubiu în privinţa lui Olaru. Este cel mai bun, sau unul dintre cei mai buni din România.Trebuie să jucăm cum am jucat în repriza a doua. Dacă avem acest ritm şi această viteză, avem jucători de valoare. E o chestiune de timp să ne intrăm în formă. Începem, încet-încet.

E ceva ce nu putem schimba, avem doi atacanţi accidentaţi. Ne dorim ca toţi jucătorii să fie apţi. Cu siguranţă se vor întoarce. Vreau să le mulţumesc din nou fanilor, sper să-i facem fericiţi şi marţi”, a spus Charalambous, la finalul meciului.