Jucătorul lui AC Milan ”agață ghetele în cui” la 34 de ani

Alessandro Florenzi, în vârstă de 34 de ani, a anunțat că se retrage din fotbal după 14 ani de activitate.

Contractul său cu AC Milan a expirat în vară. Jucătorul italian se confruntă cu probleme de sănătate în ultimul an și a făcut anunțul retragerii printr-un videoclip postat pe rețelele sociale.

”Trebuie să mulţumesc fiecărui coechipier, antrenor, membru al staffului şi manager, tuturor fără excepţie!

Vă mulțumesc pentru susţinerea voastră şi profesionalismul vostru, care mi-au permis să cresc în calitate de bărbat şi de jucător de fotbal”, a notat Alessandro Florenzi, pe Instagram.