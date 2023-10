Jucătorul lui Poli Iași, savuros după victoria cu Sepsi: ”În sfârşit am obţinut un rezultat bun în acasă!”

Echipa Poli Iaşi a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Sepsi OSK, într-un meci restanţă din etapa a şaptea a Superligii. Covăsnenii au ratat un penalti şi au avut un gol anulat de VAR.

La finalul meciului, Ionuț Ailenei a oferit mai multe declarații.

Jucătorul lui Poli Iași a fost fericit, după ce echipa lui a obținut cele 3 puncte acasă.

”În sfârşit am obţinut un rezultat bun în Copu. Asta ne-am dorit şi pentru asta am muncit toată săptămâna. Sunt mândru că am reuşit să câştigăm cu multă muncă, dar şi că am bucurat toţi ieşenii.

Nu ascund faptul că poate şi Cel de Sus a fost cu noi, munca făcută bine e răsplătită mereu. Am suferit, dar şi norocul a fost acolo.

Cred că trebuie să ne bucurăm acum, dar trebuie să fim conştienţi că trebuie să câştigăm şi meciul viitor”, a declarat Ionuţ Ailenei.