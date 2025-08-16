Jucătorul pe care Costel Gâlcă îl vrea la națională: ”E cel mai bun în această poziție”

Rapid întâlnește FCSB, duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Costel Gâlcă a susținut o conferință de presă premergătoare partidei. Antrenorul giuleștenilor a declarat că Alexandru Dobre este cel mai bun jucător pe poziția sa din campionat și speră să fie convocat la echipa națională.

”E un jucător important. El, prin evoluțiile lui, sper să ajungă imediat la echipa națională, pentru că eu cred că este cea mai bună extremă din campionat. E cel mai bun în acea poziție.

El are o constanță în jocuri și atunci trebuie să fie și chemat la echipa națională”, a spus Gâlcă, la întâlnirea cu jurnaliștii.