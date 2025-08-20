Jucătorul pe care Florin Tănase și-l dorește înapoi la FCSB: ”Ne-ar ajuta mult”

FCSB dispută, joi, meciul tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de la ora 21:45.

Florin Tănase a prefațat duelul cu scoțienii și a vorbit despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman la campioana României.

Decarul a subliniat că întoarcerea lui Coman ar reprezenta un real ajutor pentru echipă.

„Nu am apucat să vorbesc cu el, am schimbat doar câteva mesaje. Ar fi ceva foarte bun pentru noi, ne-ar ajuta mult, mai ales în momentul acesta. Dar, nu știu exact situația lui acolo. Noi îl așteptăm dacă va putea veni”, a spus Florin Tănase.