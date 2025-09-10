Jucătorul Rapidului este impresionat de viața din România: ”Iubim Bucureștiul și mentalitatea românească”

Jakub Hromada, mijlocașul Rapidului, a jucat pentru mai multe cluburi europene de-a lungul carierei sale.

Juventus l-a transferat la echipa de juniori la vârsta de 17 ani. Ulterior, jucătorul slovac a evoliat pentru echipele U19 ale lui Juventus, Genoa și Sampdoria, precum și la prima echipă a genovezilor.

Slavia Praga l-a transferat în 2017, alături de care a jucat în Champions League și a cucerit trofee.

Giuleștenii l-au împrumutat în 2024 și l-au transferat definitiv în schimbul sumei de 500.000 de euro.

Acum, Hromada a vorbit despre viața pe care și-a construit-o în ultimii ani în România.

„Îmi place viaţa în România, în Bucureşti. Consider că în Bucureşti viaţa de familie este foarte drăguţă, fiindcă sunt multe de făcut cu familia, cu copiii, sunt multe parcuri, locuri de joacă şi ai tot ce îţi trebuie pentru o familie. Iubim Bucureştiul, mentalitatea românească, românii, cum ne tratează pe mine, pe soţia mea şi pe fiica mea. Ne place mult”, a spus Jakub Hromada.

„(n.r. Trei lucruri de neratat când vizitezi Slovacia) Bryndzové halušky, un fel de mâncare tradiţional slovac; oraşul meu natal, Košice; şi, bineînţeles, munţii spectaculoşi”, a mai adăugat fotbalistul Rapidului.