Jucătorul scos de Gigi Becali de pe lista UEFA trage din greu la București. Ce a făcut chiar înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

Articol de Ionuț Nichita - Publicat joi, 25 septembrie 2025, ora 18:01,
FCSB. Foto: Profimedia
Partida Go Ahead Eagles – FCSB este programată joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, dar campioana României nu se va putea baza pe un jucător important. Acesta a fost scos de pe lista de Europa League, dar trage din greu la București.

Antrenament tare înainte de Go Ahead Eagles – FCSB pentru un jucător scos de pe lista de Europa League

În timp ce coechipierii săi se deplasau spre Olanda pentru debutul în grupa din cea de-a doua competiție a Europei, veteranul Vlad Chiricheș a rămas acasă. Doar că nu a stat degeaba, ci a avut un program intens.

Păstrat de patronul Gigi Becali doar în lotul pentru SuperLiga, fotbalistul se antrenează din greu pentru a rămâne în formă. El a postat pe contul de Instagram o fotografie prin care a arătat că a alergat peste 22 de kilometri.

Chiricheș a fost scos de pe lista de Europa League, la fel ca și tânărul atacant Alexandru Stoian, pentru a le face loc nou transferatului Mamadou Thiam și fundașului Joyskim Dawa, care ar trebui să revină în noiembrie după accidentarea gravă suferită în urmă cu câteva luni.

