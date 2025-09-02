Jucătorul sezonului în România desemnat de Transfermarkt

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 02 septembrie 2025, ora 16:13,
FCSB. Foto: Profimedia
Transfermarkt l-a desemnat pe Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, drept „Jucătorul sezonului” în Superliga 2024/2025, după un campionat excepțional, în care a devenit campion cu FCSB.

Bîrligea a înscris 16 goluri în sezonul trecut: două în tricoul celor de la CFR Cluj, restul după transferul la FCSB. El a fost cel mai bun marcator al roș-albaștrilor în campionatul câștigat, marcând de două ori mai mult decât Darius Olaru (16 vs. 8 goluri), fiind însă al treilea în topul golgheterilor, sub Louis Munteanu (23 goluri) și Alexandru Mitriță (19 goluri).

Bîrligea a primit trofeul acordat de publicația germană, o plachetă cu inscripția „Player of the season”. Transfermarkt îi evaluează cota la 5 milioane de euro, fiind în topul valorii de piață din Superligă, la egalitate cu Louis Munteanu și Ștefan Târnovanu, dar sub Darius Olaru, cotat la 7,5 milioane de euro.

