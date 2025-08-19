Jucătorul tras la răspundere de Andrei Nicolescu după Dinamo – UTA Arad: ”A vrut să demonstreze mai mult decât trebuia și am rămas în 10!”

Dinamo a terminat la egalitate contra celor de la UTA, scor 1-1, într-un meci din cadrul etapei a 6-a din SuperLiga României.

Cristian Mihai a fost primul jucător transferat de Dinamo pentru sezonul 2025/26. Deși a fost introdus în teren la începutul celei de-a doua reprize, fotbalistul a fost eliminat în minutul 90, după un fault asupra lui Hrezdac.

Andrei Nicolescu, președintele ”Câinilor”, a oferit o primă reacție și l-a tras la răspundere pe mijlocaș pentru greșeala făcută.

”Zâmbesc dar nu e zâmbetul meu. Amar aşa azi. (n.r. ironic după remiza cu UTA). A început să nu mai îmi placă să fac egaluri, am început foarte prost şi tactic. Repriza a doua foarte bună. Cred că puteam să avem alegeri mai bune… Eu cred că ăsta mic (n.r. Cristi Mihai) când a intrat a vrut să demonstreze mai mult decât trebuia şi uite aşa am rămas în 10!

Schimbările de la pauză ne-au ajutat, am jucat altceva. Nu e rezultatul pe care ni-l doream, dar trebuie să respectăm adversarul pentru că UTA căpătă şi ea o dinamică foarte bună. UTA e o echipă bună pe construcţie, are tranzacţie bună, pozitivă, Tzionis are calitate pentru campionatul nostru şi cred că nici mijlocul terenului nu am păstrat balonul”, a declarat Andrei Nicolescu pentru Prima Sport.