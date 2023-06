Jude Bellingham s-a decis! Mijlocașul celor de la Dortmund merge la Real Madrid!

Real Madrid a dat lovitura verii. „Galacticii” au reușit să îl transfere pe Jude Bellingham, tânărul mijlocaș de la Borrusia Dortmund.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, madrilenii vor plăti pentru acest transfer suma de 103 milioane de euro. Iată anunțul din mediul online.

🚨 OFFICIAL: Borussia Dortmund have confirmed Jude Bellingham deal done with Real Madrid.

⚪️ €103m fee plus bonuses. Add-ons can amount to 30% of the fixed amount.

⚪️ Agreement signed between the clubs, same for Jude who signed until June 2029.

𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨. pic.twitter.com/S2jScWXKwq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023