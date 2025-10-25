Julia Scheib a câștigat prima cursă de slalom uriaș a sezonului, cea de la Soelden

Articol de Gabriel Ion - Publicat sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 17:16,
Austriaca Julia Scheib a câștigat sâmbătă slalomul uriaș feminin de la Soelden (Austria), prima cursă a sezonului 2025-2026 din Cupa Mondială de schi alpin, informează AFP.

Prima sa victorie personală în circuitul mondial de schi alpin

Scheib a dominat categoric prima manșă, iar apoi a reușit să-și păstreze prima poziție până la final. Ea a devansat-o cu 0,58 sec pe americanca Paula Moltzan, ocupanta locului secund, și cu 1,11 sec pe elvețianca Lara Gut-Behrami, care se va retrage la finalul sezonului și care a urcat cu această ocazie pe podium pentru a 101-a oară în cariera sa.

Vedeta americană a schiului alpin Mikaela Shiffrin s-a clasat pe locul al patrulea, la 1,42 sec de învingătoare.

În vârstă de 27 de ani, Julia Scheib a obținut cu această ocazie prima sa victorie în circuitul mondial de schi alpin.

Ultima reprezentată a Austriei care reușise să câștige slalomul uriaș feminin de la Soelden a fost Eva-Maria Brem, în martie 2016.

Cupa Mondială de schi alpin va continua cu slalomul uriaș masculin programat duminică în aceeași stațiune austriacă.

