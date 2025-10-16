Jurgen Klopp a dezvăluit ce sentimente mai are pentru Borussiei Dortmund

Fostul antrenor al echipei de fotbal Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, a dezvăluit că încă nu poate urmări meciurile acestei formații ca un suporter imparțial și neutru, relatează DPA.

El a luat două titluri cu Dortmund, în 2011 și 2012

‘Vreau ca Dortmund să câștige’, a declarat Klopp pentru posturile de televiziune RTL/n-TV înaintea meciului de sâmbătă dintre Borussia și liderul Bundesligii, Bayern Munchen.

‘Întotdeauna vreau ca Dortmund să câștige. Cu excepția cazurilor când joacă împotriva lui RB Leipzig, altfel vreau să câștige de fiecare dată’, a adăugat el.

În acest an, Klopp a început să lucreze pentru Red Bull, acționarul majoritar al lui RB Leipzig, ca director al departamentului global de fotbal al acestui concern.

În cariera sa de antrenor, Klopp a pregătit-o pe Dortmund între 2008 și 2015, câștigând Bundesliga în 2011 și 2012.

El a spus însă că ar putea să nu urmărească meciul de sâmbătă.

‘Am văzut meciul de câteva ori și este un meci formidabil. Dacă n-ar trebui să muncesc, l-aș urmări, asta e sigur. Dar probabil că nu voi avea timp’, a spus Klopp.