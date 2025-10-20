Jurgen Klopp, mesaj tranșant în timpul unui podcast: „Cei ce vorbesc urât își vor înghiți cuvintele!”

Jurgen Klopp a devenit un mare tehnician pe banca lui FC Liverpool, însă acum a luat o pauză de la antrenorat. Cu toate acestea, neamțul continuă să-i urmărească cu interes pe „cormorani”, deși Arne Slot pare a avea mai multe probleme în acest sezon, în ciuda transferurilor de sute de milioane de euro. Klopp i-a luat apărarea lui Florian Wirtz, criticat tot mai des de oamenii din fotbal.

Jurgen Klopp, mesaj acid pentru contestatarii lui Florian Wirtz

Florian Wirtz este văzut ca un mare talent încă de la vârsta de 16 ani. El a avut constanță în evoluțiile sale din Bundesliga pentru Bayer Leverkusen, însă în ultimele două sezoane a explodat.

El a avut peste 30 de contribuții decisive din postura de playmaker pentru „farmaciști” în fiecare dintre ultimele două sezoane, iar alături de Xabi Alonso și colegii săi a reușit să pună capăt hegemoniei bavareze din Bundesliga. Aceste lucruri i-au adus un transfer pe bani mulți la Liverpool, însă „perla” Germaniei întârzie să confirme.

În 11 meciuri pentru FC Liverpool, Wirtz a oferit un singur assist în Supercupa Angliei (FA Community Shield), în rest nu a avut nicio altă realizare. Astfel, mijlocașul de 22 de ani a devenit ținta criticilor și a ironiilor, mai ales în contextul în care „cormoranii” au plătit aproximativ 125 de milioane de euro în schimbul său.

Jurgen Klopp, un antrenor uriaș și mare cunoscător al fotbalului englez, cât și al celui german, i-a luat apărarea tânărului jucător: „Toți cei care vorbiți urât acum de Florian Wirtz vă veți înghiți cuvintele. Este un talent incredibil!”, a declarat fostul antrenor de la Borussia Dortmund și FC Liverpool în podcastul „Jurnalul unui CEO”, realizat de Steven Bartlett.