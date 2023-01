Jurgen Klopp și-a pus elevii la zid după umilința cu Brighton: „Nu îmi amintesc un joc mai slab”

Echipa engleză Liverpool a fost învinsă cu 0-3, în deplasare, de Brighton, în Etapa a 20-a din Premier League, iar antrenorul Jurgen Klopp nu a avut milă de elevii lui.

„Nu îmi amintesc un joc mai slab”, a spus, dezamăgit, Jurgen Klopp

Liverpool se află acum pe Locul 9, la 7p de ultima pozișie care permite participarea în Liga Campionilor. Lucrurile nu sunt, însă, atât de grace, deoarece unele echipe au 17 meciuri jucate, altele, printre care și Liverpool, au disputat 18, iar Fulham și Brentford au ajuns la cifra 19.

„Nu am avut niciun semn înaintea meciului care să prevestească această prestație, dar se întâmplă uneori. Nu m-am gândit că așa ceva s-ar putea întâmpla.

Știam că va fi dificil contra lui Brighton. Am câștigat mingi, am avut posesie, dar am pierdut balonul prea ușor, Dumnezeule.

Nu poți fi protejat în astfel de momente. Să arătăm mai bine decât am făcut-o astăzi nu ar trebui să fie atât de greu pentru că este un punct minim. Nu îmi amintesc un joc mai slab. Poate a fost unul, dar azi a fost cel mai slab meci al nostru.

Felicitări lui Brighton. Au făcut un joc foarte bun împotriva unui oponent slab. Nu am jucat deloc bine azi. Am încercat să schimbăm sistemul, dar organizarea a fost complet greșită. A fost mult prea ușor. O înfrângere meritată pentru noi și o victorie meritată pentru Brighton”, a declarat Klopp la finalul meciului, potrivit Mirror.

Jurgen Klopp a recunoscut că este îngrijorat după ce Liverpool a fost umilită de Brighton

Klopp a recunoaște că nu-și explică de ce lucrurile nu merg bine. „Aceiași jucători au făcut meciuri remarcabile, dar acum lucrurile arată de parcă nu am avea pic de organizare.

Să nu câștigi dueluri și să pierzi mingea prea ușor sunt cele mai rele două lucruri care se pot întâmpla în fotbal. Nu există nicio formație care să poată rezolva asta”, a mai spus el.

Este primul eșec pentru Liverpool după 4 victorii la rând, dar acest lucru nu-l liniștește pe managerul german. La finalul meciului el a fost văzut ducându-se în dreptul galeriei lui Liverpool, prezentându-le scuze fanilor veniți din orașul Beatles-ilor.

„Cum să nu fii îngrijorat după un astfel de meci? Nu pot sta aici și să spun că nu s-a întâmplat nimic”, a încheiat Klopp.