Jurgen Klopp sună mobilizarea după ce Liverpool a fost distrusă acasă de Real Madrid: „Vom merge acolo și vom juca fotbal!”

Liverpool a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Real Madrid (2-5). Jurgen Klopp, antrenorul englezilor, a vorbit la finalul partidei.

Mai exact, Klopp a făcut o analiză a echipei sale și a spus că vor da tot ce au mai bun la meciul retur.

„Vom merge acolo și vom juca fotbal!”

„Începutul a fost extraordinar, a fost perfect, am jucat exact ce voiam. Toată prima repriză a fost bună, cu excepția golurilor încasate. La primul gol, am fost pasivi, nu am urmărit adversarii. Golul doi e o eroare, nu trebuia să se întâmple, dar s-a întâmplat, 2-2.

La prima fază de la reluare, a fost o minge lungă pe Vinicius. Nu știu sigur dacă a fost fault, dar știu că nu e în regulă cum ne-am apărat. S-a făcut 3-2, ceea ce nu ne poate avantaja când jucăm împotriva unei echipe care e atât de bună pe contraatac.

Apoi nu am reușit să ne revenim. Ei au devenit mai încrezători și au marcat goluri superbe. Unul a fost deviat. Așa a decurs jocul, a fost ciudat.

Aveam cinci sau șase jucători în defensivă, dar niciunul nu ieșea să blocheze. Asta nu ar trebui să se întâmple. Am fost pasivi. Singurul mod în care poți temporiza un joc este prin păstrarea posesiei, dar noi am pierdut mingi în momente importante la începutul părții secunde.

Vom merge acolo și vom juca fotbal, va fi o provocare imensă. Până atunci, trebuie să jucăm în Premier League și să învățăm ceva din acest meci”, a declarat Jurgen Klopp, citat de către cei de la BBC.