Juri Cisotti, după ce a fost decisiv contra fostei sale echipe: „A fost foarte important”

FCSB obține prima victorie după 8 etape, învingând Oțelul cu 1-0 pe Arena Națională. Juri Cisotti, protagonistul fazei decisive, a oferit o reacție fermă după meci, subliniind importanța rezultatului pentru moralul campioanei.

Mijlocașul italian a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase și a declarat că succesul cu Oțelul aduce multă încredere echipei, fiind esențial pentru relansarea sezonului.

Cisotti a intrat pe teren și a fost decisiv la scurt timp, generând faza care a adus victoria FCSB.

Italianul a vorbit și despre atmosfera creată de suporteri, recunoscând că are amintiri frumoase din Galați, dar se bucură și de aprecierea fanilor FCSB.

„Mă bucur că am câștigat. A fost foarte important pentru noi să legăm două victorii, am câștigat și încredere în noi. Am demonstrat că suntem o echipă bună, trebuie să o ținem tot așa. Pasa a fost extradorinară, am văzut portarul puțin târziu, am atins mingea și m-a lovit. A fost foarte important rezultatul pentru noi.

Mă bucur că au o bună amintire despre mine, și eu am la fel. Încerc să-mi fac treaba la fiecare echipă. Am doar amintiri bune de la Galați, dar mă bucur și că suporterii de aici îmi strigă numele. Nu sunt supărat pe Stoian, a vrut să marcheze, e important pentru un atacant.

Trebuie să rămânem concentrați, nu suntem bine în clasament, trebuie să urcăm. Doar cu muncă și sacrificiu vom putea face puncte. Avem meci joi, trebuie să ne recuperăm energia, ne concentrăm pe acest meci, după vom vedea și cu cel de la Craiova”, a declarat Juri Cisotti, conform digisport.ro, după FCSB – Oțelul 1-0.