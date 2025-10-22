Juri Cisotti se mobilizează singur înainte de FCSB – Bologna: „În meciurile din cupele europene nimeni nu e favorit”

Echipa de fotbal FCSB va întâlni formația italiană Bologna, joi seara, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției Europa League.

„E normal ca acum suporterii să fie un pic dezamăgiți”, recunoaște jucătorul

În primele două etape, FCSB a învins echipa olandeză Go Ahead Eagles, în deplasare, cu 1-0, și a fost întrecută de elvețienii de la Young Boys Berna cu scorul de 2-0, pe teren propriu. Bologna a fost învinsă de Aston Villa cu 1-0, la Birmingham, în prima etapă, iar apoi a remizat acasă cu Freiburg, 1-1.

Jucătorul Juri Cisotti a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, înaintea partidei dintre echipa sa, FCSB, și Bologna, din etapa a treia a competiției de fotbal Europa League, că în meciurile din cupele europene nicio formație nu pornește ca favorită.

‘Fiecare meci are o istorie diferită. Ne așteptăm la un meci foarte bun, pentru că jucăm acasă. Sper să avem mult suporteri alături de noi și apoi depinde totul doar de noi. Fiecare meci din Europa este diferit, e foarte greu, nu contează că adversarul este din Olanda sau din Elveția. În Europa orice se poate întâmpla. Depinde doar de noi cum începem meciul. Fotbalul este frumos pentru că orice se poate întâmpla, nimeni nu este favorit în meciurile din Europa. Se joacă 11 contra 11 și orice se poate întâmpla. Nu ne interesează adversarul, fiecare meci din Europa e o ocazie pentru noi să demonstrăm că suntem pregătiți’, a afirmat Cisotti.

‘Pentru noi fiecare meci este important, fie că este în campionat, în Europa sau în cupă, trebuie să jucăm așa cum știm noi, fiindcă suntem echipă bună, dar trebuie să demonstrăm asta pe teren. E normal ca acum suporterii să fie un pic dezamăgiți, pentru că nu avem rezultate foarte bune în campionat, dar sezonul va fi lung și avem nevoie de susținerea lor, pentru că ne ajută mult’, a completat acesta.