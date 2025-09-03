Jurnaliștii britanici au titrat despre Kurt Zouma: ”Cel mai important transfer făcut în istoria fotbalului modern din România”

CFR Cluj urmează să dea lovitura și să îl transfere pe Kurt Zouma, fostul star al lui Chelsea și West Ham United.

Potrivit celor de la Fanatik, discuțiile dintre cele două părți s-au soldat cu un răspuns pozitiv, iar transferul se realizează.

Acum, jurnaliștii britanici anunță mutarea fostului căpitan al lui West Ham la gruparea din Gruia.

„Transfer-şoc al lui Kurt Zouma, preşedintele confirmă negocierile cu fostul căpitan al lui West Ham”, titrează britanicii.

„Fostul căpitan al lui West Ham, Kurt Zouma, este aproape de o revenire în fotbalul profesionist mulţumită unui om care a câştigat patru titluri în Premier League cu Manchester United (n.r. – Mikael Silvestre, noul director sportiv al CFR-ului).

Zouma a fost pe lista Valenciei la începutul verii şi, dacă ar fi fost făcută o listă cu destinaţii, e sigur să spui că România şi CFR Cluj nu ar fi putut apărea pe ea. Zouma este la un pas să devină cel mai important transfer făcut în istoria fotbalului modern din România”, scrie site-ul hammers.news.

Zouma este cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate.