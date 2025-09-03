Jurnaliștii turci anunță transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: ”Se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor”

Articol de Mihai Popescu - Publicat miercuri, 03 septembrie 2025, ora 11:55,
Ianis Hagi. Foto: Profimedia
Ianis Hagi și-a găsit echipă la trei luni după despărțirea de clubul scoțian Rangers.

”Prințul” urmează să semneze un contract valabil 3 ani cu gruparea turcă Alanyaspor.

Jurnaliștii din Turcia au anunțat transferul internaționalului român.

”Hagi în Alanya!”, titrează jurnaliștii turci de la Fotomac.

„Alanyaspor, care a intrat în pauza internațională cu o victorie împotriva lui Besiktas, se pregătește să detoneze bomba pe piața transferurilor. Ianis Hagi, fiul legendei lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a acceptat transferul la gruparea de pe malul Mediteranei, care i-a oferit un contract mai bun decât Karagumruk și decât spaniolii de la Elche.

Gruparea verde-portocalie l-a convins pe decarul de 26 de ani, care s-a despărțit de Rangers. Numărul 10 român a adunat 130 de meciuri în tricoul lui Rangers, în care a marcat de 20 de ori și a oferit 28 de assist-uri.

În sezonul trecut, el a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive, în cele 32 de apariții pentru formația scoțiană. Experimentatul jucător ofensiv are 47 de selecții în naționala României și 6 goluri.

Hagi, care a mai evoluat pentru Fiorentina în Italia și pentru Genk în Belgia poate evolua atât ca număr 10, cât și în banda dreaptă.”, mai scrie sursa citată.

