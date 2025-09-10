Jurnaliștii turci au dat verdictul despre Denis Drăguș după România – Cipru: ”Asta a devenit după ce a înscris două goluri!”

România a remizat în Cipru, scor 2-2, într-un meci din calificările pentru Cupa Mondială 2026.

Denis Drăguș a înscris al doilea gol pentru ”tricolori” în minutul 18 al partidei.

Jurnaliștii turci au analizat prestația lui Drăguș și l-au numit ”gigant”, deși România nu s-a remarcat.

”Denis Draguş a devenit un gigant în echipa națională cu două goluri!

Denis Draguş, care s-a alăturat echipei Eyüpspor împrumutat de la Trabzonspor, a devenit o forță pentru echipa națională. Draguş, care a marcat cele două goluri ale României în meci, a fost lăudat pentru performanța sa”, au notat turcii.