Juventus, anchetat de UEFA pentru posibile încălcări ale regulilor de fair-play financiar

Clubul din Serie A Juventus a anunţat joi că este anchetat de UEFA pentru posibile încălcări ale regulilor financiare, noteazăm news.ro.

Gruparea din Torino a făcut anunţul în situaţiile financiare care vor fi prezentate la adunarea anuală a acţionarilor, din 7 noiembrie.

Juventus a precizat că UEFA a informat clubul la 18 septembrie că a fost deschisă o procedură de investigare a posibilelor încălcări ale regulilor privind veniturile din fotbal între 2022 şi 2025, verdictul fiind aşteptat în primăvara anului viitor.

Clubul a declarat că acest lucru ar putea duce la „o posibilă sancţiune economică … şi posibile restricţii sportive”.

Regulamentul UEFA privind veniturile din fotbal limitează pierderile cluburilor la 60 de milioane de euro pe o perioadă de trei ani.

Această sumă poate fi majorată cu 10 milioane de euro pe an dacă echipele îndeplinesc patru condiţii pe care UEFA le consideră reprezentative pentru „o bună sănătate financiară”.