Juventus Torino anunţă nu a semnat niciun contract cu Luciano Spalletti

Juventus Torino nu a semnat nimic cu Luciano Spalletti, fostul selecţioner al Italiei anunţat de presa italiană ca fiind noul antrenor al echipei, a asigurat miercuri Giorgio Chiellini, directorul de strategie al clubului torinez.

„Spalletti este un antrenor excelent, cu multă experienţă, care promovează un fotbal modern, dar trebuie să aşteptăm”, a declarat fostul fundaş internaţional italian, devenit director de strategie al „Bătrânei Doamne”, pe platforma DAZN.

„Nu s-a semnat nimic până în prezent”, a spus el înainte de începerea meciului dintre Juve şi Udinese, din etapa a noua a campionatului italian.

Potrivit presei italiene, Spalletti, în vârstă de 66 de ani, a acceptat un contract până la sfârşitul sezonului în curs, contract care va fi prelungit automat în cazul calificării în Liga Campionilor.

Fostul antrenor al echipelor Roma, Inter şi Napoli, cu care a câştigat campionatul italian, îi va succeda astfel lui Igor Tudor, demis luni după şapte luni.

Spalletti vine după un eşec dureros cu Italia, unde a fost selecţioner din august 2023 până în iunie anul trecut, post pe care a trebuit să-l părăsească după înfrângerea zdrobitoare a Nazionale împotriva Norvegiei (3-0) în meciul de deschidere al calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026.