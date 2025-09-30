Kairat – Real Madrid, cel mai dezechilibrat meci din istoria Champions League. 6 echipe din România sunt cotate mai bine decât campioana din Kazahstan

Kairat Almaty – Real Madrid se joacă marți, de la ora 19:45, o deplasare care dă total peste cap programul lui Xabi Alonso. „Galacticii” ar trebui să câștige 3 puncte fără emoții, dar vor pierde cu siguranță foarte multe ore pe drum spre Kazahstan și înapoi în Spania. O deplasare de coșmar pe care toate echipele din Champions League au sperat să o evite.

La cât este evaluat lotul lui Real Madrid față de cel al lui Kairat Almaty. Doar 4 galactici au cotă sub tot lotul campioanei din Kazahstan

Real Madrid merge în Asia cu un lot ticsit de vedete, evaluat de Transfermarkt la 1,4 miliarde de euro! Conform sursei menționate, vorbim despre cel mai bine cotat lot din lume, cu 70 de milioane de euro mai mult decât a doua clasată, Arsenal.

Manchester City ar fi pe 3, cu 1,23 miliarde de euro. Imediat după podium ar fi Liverpool, cu 1,12 miliarde, și FC Barcelona, cu 1,11 miliarde. Cotă de piață de peste 1 miliard mai au Chelsea și PSG.

De partea cealaltă, Kairat are un lot evaluat la 12,73 milioane de euro. Sunt doar 4 jucători în lotul lui Real Madrid care valorează în prezent mai puțin decât întreg lotul formației din Almaty: David Alaba (6 milioane), Dani Carvajal (8 milioane), Gonzalo Garcia (8 milioane), Dani Ceballos (10 milioane).

Kairat ar fi în play-out în SuperLiga? Șase echipe din România au lotul mai bine cotat decât cel al lui Kairat, conform Transfermarkt

Mai mult, conform evaluărilor făcute de cei de la Transfermarkt, Kairat Almaty ar fi echipă de play-out în SuperLiga. Sunt nu mai puțin de șase echipe care au un lot superior valoric celui pe care se bazează Rafael Urazbakhtin, antrenorul campioanei din Kazahstan. Totuși, Kairat e în Champions League, competiție la care România visează de mulți ani.

FCSB (48,43 milioane), CFR Cluj (36,78 milioane), Rapid (29,70 milioane), Universitatea Craiova (26,05 milioane), Universitatea Cluj (15,60 milioane) și Dinamo (15,55) sunt echipele care ar avea lot mai bine cotat decât Kairat. Prima sub linie ar fi Farul lui Gică Hagi (11,73 milioane), care ar fi la limită depășită de campioana din Kazahstan.