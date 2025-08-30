Kamil Majchrzak a făcut dreptate, după ce un adult a luat șapca pe care i-a dat-o unui copil

După victoria sa în turul al doilea al US Open, Kamil Majchrzak i-a oferit şapca sa unui copil, dar un spectator adult i-a furat cadoul. Jucătorul polonez a reuşit să-l găsească pe băiatul păgubit graţie unei postări pe Instagram.

Comportamentul adultului a indignat comunitatea tenisului

A fi adult nu înseamnă întotdeauna maturitate. O scenă nefericită a demonstrat acest lucru joi seara la US Open.

După frumoasa sa victorie în turul al doilea împotriva rusului Karen Khachanov în cinci seturi, Kamil Majchrzak dădea autografe la marginea terenului. În acest elan, polonezul i-a oferit cu amabilitate şapca sa unui băieţel de zece ani, vizibil încântat să primească acest frumos cadou.

Dar nu a ţinut cont de un adult care stătea lângă copil, care pur şi simplu a furat şapca înainte ca băiatul să o poată recupera, apoi a pus-o în geanta sa.

Scena a fost surprinsă de camerele de filmat şi s-a răspândit imediat pe reţelele sociale.

În faţa acestui comportament care a indignat comunitatea tenisului, jucătorul polonez a publicat un story pe Instagram pentru a încerca să găsească copilul. Lucru realizat în mai puţin de două ore.

„Sunt impresionat de puterea internetului. {…] Totul este rezolvat acum”, a postat el, dând de înţeles că tânărul spectator nedreptăţit şi-a recuperat şapca.