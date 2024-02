Kansas City Chiefs a câștigat a treilea Super Bowl în ultimii 5 ani: „Este începutul unei dinastii”

Echipa de fotbal american Kansas City Chiefs, condusă magistral de starul Patrick Mahomes, a câştigat ediţia din acest an a Super Bowl-ului.

Kansas City Chiefs a învins San Francisco 49ers în Super Bowl, după prelungiri, cu 25-22

Marea finală a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL) s-a decis după prelingiri, iar jucătorii din Kansas City au învins San Francisco 49ers, la Las Vegas, cu 25-22.

Super Bowl-ul este cel mai important eveniment sportiv din America de Nord şi a atras numeroase vedete în tribunele Allegiant Stadium (65.000 de locuri), în frunte cu baschetbalistul LeBron James şi cântăreţele Beyonce şi Taylor Swift, ultima fiind partenera unuia dintre jucătorii lui Kansas City Chiefs, Travis Kelce, pe care l-a sărutat pe gazon la finalul meciului.

Spectacolul de la pauza Super Bowl-ului, care se bucură la rândul său anual de o mare audienţă, a fost susţinut de Usher, care a interpretat cele mai cunoscute melodii ale sale, cu o coregrafie impresionantă şi beneficiind în special de complicitatea solistei Alicia Keys.

Kansas City Chiefs a obținut a treia victorie în 5 ani, după cele din 2020, tot în faţa lui San Francisco 49ers, şi 2023. Este pentru prima oară când o franciză reuşeşte să-şi păstreze trofeul în Super Bowl, după New England Patriots în 2004.

Patrick Mahomes a devenit al cincilea quarteback din istorie care a fost demnat MVP de 3 ori

Celebrul quarteback Patrick Mahomes, marele artizan al revenirii echipei sale în mijlocul finalei, a cucerit al treilea său titlu, însoţit de a treia distincţie de MVP.

Anterior, pe postul său, doar patru jucători – Tom Brady, Terry Bradshaw, Troy Aikman şi Joe Montana – au ridicat Trofeul Vince Lombardi de cel puţin trei ori.

Condusă cu 3-10 la pauză, Kansas City Chiefs a restabilit egalitatea cu 3 secunde înainte de sfârşitul timpului regulamentar, prin Harrison Butker, cu o lovitură de picior.

În prelungiri, jucătorii lui 49ers au preluat controlul în urma unei lovituri de trei puncte, însă Chiefs a replicat printr-un touchdown (6 puncte) victorios al lui Mecole Hardman, găsit perfect de Patrick Mahomes, excepţional în finalul meciului.

„Această partidă reprezintă perfect sezonul nostru. Am rezistat graţie apărării noastre, înainte de a face câteva alegeri ofensive bune, în momentele decisive. Sunt mândru de noi, pentru că am continuat să credem în victorie”, a declarat Mahomes.

„Este începutul unei dinastii”, a anunțat quarteback-ul lui Kansas City

Patrick Mahomes a transmis că echipa din Kansas City vrea să devină prima din istorie care câștigă Super Bowl de trei ori la rând.

„Prin ce am trecut, ce am înfruntat, ce am depăşit anul acesta… Băieţii nu au renunţat niciodată şi nu au cedat. Vreau să îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru asta. El ne-a testat şi ne-a făcut mai buni.

Sunt mândru de băieţii mei. Să lupţi, să rămâi concentrat şi să continui să crezi, aceasta este cheia. Nu ştii niciodată cum vor decurge lucrurile. Este incredibil, legendar.

Este începutul unei dinastii. Dar nu am terminat încă. Suntem o echipă tânără. Nu avem nicio intenţie să ne oprim aici, vom continua pe această cale. Vom sărbători în seara asta şi apoi la paradă.

Dar, după aceea, voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a juca din nou în acest meci anul viitor şi voi încerca să câştigăm three-peat (n.r. – trei titluri la rând)”, a mai spus Mahones.