Karen Haceanov s-a retras de la turneul de la Wimbledon. În perioada de pauză, sportivului i se va naşte al doilea fiu

Rusul Karen Haceanov, locul 11 ATP, s-a retras de la turneul de la Wiimbledon, din cauza unei accidentări pe care a suferit-o la French Open.

“Din cauza unei accidentări pe care am suferit-o la French Open (fractură de stres şi fractură parţială de sacrum S1), nu voi putea participa la Wimbledon pentru al doilea an consecutiv. Decizia de a mă retrage nu a fost uşoară şi am sperat până la final în ultimele săptămâni că mă voi putea reface, însă echipa mea medicală m-a asigurat că nu este posibil”, a notat Haceanov pe Instagram.

El a precizat că îşi propune să revină în august în circuitul ATP. “Între timp, sunt fericit că am familia alături şi recunoscător că pot fi prezent la naşterea celui de-al doilea fiu al meu, pe care o aşteptăm foarte curând”, a adăugat sportivul.

Turneul de la Wimbledon va avea loc în perioada 3-16 iulie.

Haceanov este căsătorit cu Veronika Şkieaeva din 2016. Ei au devenit părinţi în 2019, când s-a născut David.