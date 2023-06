Karim Benzema a plecat de la Real: A fost o călătorie minunată în viaţa mea. Am avut norocul de a-mi îndeplini visul din copilărie – VIDEO

Karim Benzema şi Real Madrid s-au despărţit. Marţi, clubul spaniol a organizat un „act instituţional de omagiu şi despărţire” în onoarea atacantului său francez, care pleacă după 14 sezoane la Madrid. Zeci de persoane, printre care şi coechipieri ai lui Benzema, au asistat la ceremonia care a durat aproximativ douăzeci de minute.

Un videoclip omagial a fost difuzat înainte ca Florentino Pérez, preşedintele istoric al Realului, să ţină un discurs. A fost „o zi foarte dificilă” pentru tehnicianul de 76 de ani, care a lăudat „magia unui fotbalist precum Karim”, sub privirile lui Thibaut Courtois, Luka Modric şi Lucas Vazquez.

„Ai devenit unul dintre cei mai buni din toate timpurile. Te-am văzut făcând lucruri incredibile cu tricoul nostru în toată lumea. Şi asta nu va fi uitat niciodată de niciun madrilen. Suntem cu toţii foarte mândri de tine”, a spus Pérez, înainte de a-i da cuvântul lui Benzema.

Fostul jucător de la Lyon, care a ajuns la Real la vârsta de 21 de ani, şi-a amintit de întâlnirea cu Pérez. „Mi-am spus că el a fost omul care i-a adus pe Ronaldo şi Zidane”, a râs Benzema, care spune că a „savurat ca un copil” fiecare victorie şi fiecare dintre cele 25 de trofee pe care le-a câştigat la Madrid.

„Este dificil să vorbeşti cu atâta emoţie, dar am vrut să le mulţumesc celor de la Real Madrid şi coechipierilor mei”, a spus câştigătorul Balonului de Aur 2022. „A fost o călătorie minunată în viaţa mea. Am avut norocul de a-mi îndeplini visul din copilărie”. Fără a spune mai multe despre viitorul său, Benzema a declarat că a venit „timpul să plec şi să trăiesc o altă poveste”. „Am semnat pentru Madrid şi am vrut să mă retrag aici, dar nu a fost aşa”, a deplâns el discret.