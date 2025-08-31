Karim Benzema a reușit un hattrick la debutul noului sezon din Saudi Pro League

Învins de Al-Nassr pe 19 august în semifinalele Supercupei Arabiei Saudite, Al-Ittihad vizează al 11-lea titlu naţional în acest sezon.

În ciuda acestei victorii, clubul lui KB9 nu se află încă în fruntea campionatului, deoarece Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a câştigat primul său meci al sezonului cu un scor şi mai mare (5-0) împotriva lui Al-Taawoun.

Cristiano Ronaldo a reuşit şi el un gol, marcând în minutul 54, din penalty.