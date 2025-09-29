Karim Benzema ar fi fost implicat în demiterea lui Laurent Blanc. Al-Ittihad dezminte

Potrivit publicaţiei saudite Arriyadiyah, Karim Benzema ar fi jucat un rol în demiterea antrenorului său, în urma unei şedinţe care a avut loc sâmbătă seara, între orele 22:00 şi 24:00. Conducerea ar fi ascultat părerea atacantului francez, căpitanul echipei. O sursă ar fi explicat presei că se lucrează deja la găsirea unui succesor pentru Laurent Blanc, în timp ce Hassan Khalifa va asigura interimatul împotriva echipei Shabab Al-Ahli, marţi, la Jeddah, pentru a doua etapă a Ligii Campionilor asiatice.

Însă un purtător de cuvânt al clubului a negat o eventuală implicare a lui Benzema în plecarea fostului selecţioner al echipei Bleus, relatează un jurnalist local.