Karim Benzema, gest nobil după victoria de pe Anfield: „Vreau să-i dedic meciul preşedintelui nostru de onoare, Amancio!”

Real Madrid a câștigat pe terenul celor de la Liverpool cu scorul de 5-2. Karim Benzema, autorul a două goluri, a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Mai exact, atacantul francez a ținut să dedice victoria lui Amancio Amaro, fostul atacant al lui Real Madrid, care a decedat la vârsta de 83 de ani. Iată ce a spus Benzema despre meciul retur.

„Vreau să-i dedic meciul preşedintelui nostru de onoare, Amancio!”

„O seară importantă pentru noi, vreau să-i dedic meciul preşedintelui nostru de onoare, Amancio. Victoria este pentru el.

Am jucat cu personalitate şi am marcat multe goluri. Vrem să câştigăm Liga Campionilor. Am început rău partida şi ştiam că această echipă, cu aceşti fani, pune multă presiune. Dar după 15 minute…am văzut adevărata faţă a Madridului.

Este fotbal şi este mereu complicat. Ei au reuşit să ne conducă cu 2-0. A trebuit să facem mai mult şi am făcut.

Am jucat destul de puţin până astăzi. Ceea cea vreau este să contribui, să-mi ajut coechipierii. Şi asta am făcut astăzi. Am venit după un sezon cu multe meciuri şi după Cupa Mondială m-am accidentat. Puţin câte puţin, mă recuperez şi mă simt mai bine.

(N.r. S-a decis cechipa calificată?) Multe se pot întâmpla în fotbal. Am reuşit un meci bun, dar vrem o altă victorie pe Bernabeu!”, a declarat Karim Benzema, pentru as.com.