Karim Benzema, nou jucător al celor de la Al-Ittihad! Cât va încasa atacantul francez în Arabia Saudită!

Karim Benzema a plecat de la Real Madrid după 14 ani. Atacantul francez nu a stat mult până și-a găsit un nou club.

Mai exact, Jurnalistul Fabrizio Romano a transmis faptul că Benzema a semnat cu cei de la Al-Ittihad. Iată detaliile contractului.

Benzema, ajuns la 35 de ani, va juca pentru gruparea saudită până în 2025.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!

Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.

Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023