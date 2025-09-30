Karl-Heinz Rummenigge i-a insultat pe cei de la Newcastle, după ce l-au transferat pe Woltemade

Fostul internațional german Karl-Heinz Rummenigge, membru al consiliului de administrație la Bayern, a declarat că Newcastle a făcut o prostie când a plătit prețul cerut de Stuttgart pentru atacantul german Nick Woltemade, de circa 70 de milioane de euro.

„Suntem întotdeauna fericiți când primim felicitări de la Munchen”, au reacționat oficialii lui Stuttgart

Campioana Germaniei fusese, de asemenea, interesată să-l transfere pe jucătorul de 23 de ani, dar s-a retras din cursă din cauza sumei exagerate cerută de rivalii din Bundesliga.

„Pot doar să-i felicit pe cei din Stuttgart că au găsit – și acum voi folosi ghilimele – un idiot care să plătească atâția bani”, a declarat Rummenigge pentru postul de televiziune BR.

„Pentru că în mod sigur nu am fi făcut asta la Munchen. Nu ar trebui să îndeplinim nicio cerere pentru a face pe cineva fericit, în special acei finanțiști din Stuttgart”.

Woltemade, care a jucat de patru ori în echipa Germaniei, a marcat două goluri în cinci apariții de când s-a alăturat echipei din Premier League.

Ca răspuns la comentariile lui Rummenigge, directorul executiv al clubului VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, a declarat luni pentru ziarul Bild: „Suntem întotdeauna fericiți când primim felicitări de la Munchen”.

Reuters a solicitat și așteaptă acum și un comentariu de la Newcastle United.