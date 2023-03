Karlo Letica, eroul celor de la Hermannstadt, a vorbit despre cum l-a blocat pe Dugandzic: „Am fost și norocoși!”

Hermannstadt a reușit să o învingă pe Rapid chiar în Giulești (1-0). Trupa lui Adi Mutu a avut șansa egalării pe final, însă Dugandzic a ratat de la punctul cu var.

La finalul partidei, Karlo Letica, portarul sibienilor, a vorbit despre cum a blocat execuția atacantului croat. Iată ce a spus.

„Am fost și norocoși!”

„Nu a început meciul și știam cum va șuta, normal. Nu știu ce să zic de secret, este o întrebare grea. Am jucat împotriva unei echipe mai bune, dar am luptat unul pentru altul și am fost și norocoși. În fotbal e important și să ai noroc. Cel mai important este să jucăm și sezonul viitor în Liga 1. E important să mergem înainte și să adunăm puncte. vreau să remarc și pe fanii rapidiști, aș vrea să joc aici în fiecare săptămână . Jos pălăria pentru fani, e o atmosferă în care orice jucător vrea să joace”, a declarat Karlo Letica, după victoria cu Rapid.