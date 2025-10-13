Katie Boulter este adversara Soranei Cîrstea în optimi la Osaka

Jucătoarea britanică de tenis Katie Boulter o va înfrunta pe românca Sorana Cîrstea în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o, luni, pe cehoaica Linda Noskova, a doua favorită, cu 7-6 (7/3), 6-3.

Românca o învinsese pe japoneza Moyuka Uchijima

Boulter a dispus după o oră și 35 de minute de Noskova, care la începutul lunii juca finala turneului WTA 1.000 de la Beijing.

Sorana Cîrstea a învins-o, luni, pe japoneza Moyuka Uchijima cu 2-6, 6-4, 6-2, în primul tur.

Aceasta va fi prima confruntare dintre Cîrstea (35 ani, 51 WTA) și Boulter (29 ani, 59 WTA).

Ultimele două câștigătoare ale turneului de la Osaka s-au calificat și ele în optimi, olandeza Suzan Lamens (2024) și americanca Ashlyn Krueger (2023). Japoneza Nao Hibino, campioană la Osaka în 2019, a fost eliminată de sârboaica Olga Danilovic.

Principala favorită, Naomi Osaka, a debutat cu o victorie la Osaka, 6-0, 6-4 cu compatrioata Wakana Sonobe.