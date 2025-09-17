Katie Moon a scris istorie, apărându-și titlul mondial la săritura cu prăjina

Atleta americană Katie Moon, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris, și-a păstrat titlul mondial la săritura cu prăjina miercuri seară, la Tokyo, cu un rezultat de 4,90 m, devansând-o pe compatrioata sa Sandi Morris.

Ea a devenit prima femeie care câștigă trei titluri mondiale consecutiv în această probă

Cu spatele la zid după ce a ratat două bare la 4,85 m și apoi la 4,90 m, Katie Moon a reușit în cele din urmă un rezultat de 4,90 m, în uralele celor 36.000 de spectatori prezenți pe Stadionul Național din capitala Japoniei.

Katie Moon este prima femeie care câștigă trei titluri mondiale consecutiv în această probă. Ea a devenit campioană olimpică în 2021, pe aceeași arenă.

Sandi Morris, cu o săritură de 4,85 m, a intrat în posesia medaliei de argint, la fel ca în 2017, 2019 et 2022. Slovena Tina Sutej a completat podiumul, cu un rezultat de 4,80 m.