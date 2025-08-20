Kei Nishikori a declarat forfait pentru US Open

Tenismanul japonez Kei Nishikori, finalist la US Open în 2014, nu va juca în turneul american de Mare Șlem (24 august – 8 septembrie) din cauza unor dureri la spate, informează L’Equipe.

În 2014 a fost învins în ultimul act de Marin Cilic

Kei Nishikori, numărul 88 mondial, a anunțat că nu va fi pregătit pentru a concura la US Open. ‘Am făcut un RMN la spate și încă nu s-a vindecat 100%. Muncesc mult ca să revin curând pe teren. Vă mulțumesc pentru sprijin’, a declarat el pe X.

În 2014, fostul număr 4 mondial a ajuns în finala US Open, unde a pierdut în fața croatului Marin Cilic (victorios în trei seturi simetrice, 6-3, 6-3, 6-3).

Chinuit de accidentări de ani de zile, jucătorul japonez în vârstă de 35 de ani a avut dificultăți în a participa la turnee, având un singur meci jucat din luna mai.

Lista jucătorilor înscriși pe tabloul principal al turneului fiind deja finalizată, de retragerea sa va profita un lucky-loser.