Kevin De Bruyne a început recuperarea după operația la coapsa dreaptă

Kevin De Bruyne a confirmat luni pe rețelele de socializare că a început recuperarea după operația la bicepsul femural al coapsei drepte, fotbalistul belgian fiind așteptat să revină pe teren în februarie sau martie 2025, informează site-ul radioteleviziunii RTBF.

Napoli nu a specificat durata absenței

‘După cum știți, voi sta pe tușă o perioadă. Vestea bună este că operația a decurs perfect. Drumul meu de întoarcere a început deja’, a scris De Bruyne.

De Bruyne a fost supus unei intervenții chirurgicale miercurea trecută la Anvers, în urma unei accidentări la bicepsul femural al coapsei drepte. Mijlocașul s-a accidentat în timp ce deschidea scorul, din penalty, în minutul 33 al victoriei lui Napoli cu 3-1 împotriva lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în etapa a 8-a a campionatului Italiei, pe 25 octombrie.

Napoli nu a specificat durata absenței belgianului, dar unul dintre oficialii săi, directorul general Gabriele Oriali, confirmase cu o zi înainte de operație că acesta va lipsi timp de trei până la patru luni.